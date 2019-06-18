Росгвардейцы задержали в центре Петербурга подозреваемого в краже
Сегодня, 14:57
Вневедомственная охрана приехала к адресу за несколько минут и поймала злоумышленника.

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Петербурга мужчину, который находился в федеральном розыске. Он доставлен в отдел полиции. 

Днем 25 мая в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на Казанской улице, попал 45-летний подозреваемый в краже в Москве. Всем дежурным нарядам передали информацию о его местонахождении. Вневедомственная охрана приехала к адресу за несколько минут и поймала злоумышленника. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: у мужчины, ограбившего гипермаркет на улице Партизана Германа, нашли наркотики. Похититель забрал салаты из отдела кулинарии, шоколад и алкогольную продукцию. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

