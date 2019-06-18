Профессор Орсини: Киеву стоит укрепить Одессу, а не угрожать Белоруссии

Алессандро Орсини предрек реакцию российских властей на слова Владимира Зеленского.

Киевский режим должен заняться обороной морского порта Одессы, а не угрожать в публичном пространстве агрессивной риторикой в отношении Белоруссии. Соответствующее мнение огласил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano. Европейский аналитик добавил, что у российского руководства существует множество способов поставить на место украинские власти, поэтому Владимиру Зеленскому стоит следить за своими словами.

Если Зеленский продолжит и дальше угрожать Белоруссии, забыв, что у него южные границы не прикрыты, а, к примеру, Одессу только готовят к обороне, то это все плохо для него кончится. Алессандро Орсини, эксперт

В Италии пояснили, что Москва может прорвать фронт специальной военной операции из Белоруссии и двинуться дальше в сторону Киева. Алессандро Орсини заметил, что при таком сценарии важно помнить, что Украина уже ослабла.

