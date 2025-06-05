Беглов: Мы никогда не забудем и не простим чудовищное злодеяние в Одессе

Губернатор обратился к петербуржцам в 12-ю годовщину трагедии, когда в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с обращением в день 12-й годовщины трагедии в Одессе. Напомним, 2 мая 2014 года украинские националисты, по его словам, совершили жесточайшее преступление — обстреляли и подожгли Дом профсоюзов, где находились участники мирной акции протеста. Погибли 48 человек, более двухсот были ранены.

Мы никогда не забудем это чудовищное злодеяние киевского режима, никогда не простим. Вечная память погибшим. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Он отметил, что трагедия унесла жизни людей, которые защищали правду, русский язык, наши ценности и историческую память. Губернатор напомнил, что Ленинград и Одесса — города-герои.

Фото: Смольный

*Признана экстремистской и запрещена в России