Беглов поздравил петербургских рестораторов с профессиональным праздником

Гастрономический бренд города — уникальное явление, а сам Петербург в 2023 году получил звание кулинарной столицы России.

Губернатор Александр Беглов поздравил рестораторов, поваров и всех работников сферы общественного питания с профессиональным праздником, который отмечается 7 июня. Эта дата учреждена в память об утверждении императором Александром III в 1893 году Положения о трактирном промысле — документа, упорядочившего работу заведений общественного питания в России.

Беглов подчеркнул, что Петербург во все времена отличался высокой культурой ресторанного дела. Традиции петербургской кухни формировались на основе кулинарных традиций многих народов и под влиянием собственной истории. Легендарными стали пышки, ленинградские торты, мороженое, рассольник, корюшка и розовые блины Арины Родионовны.

Сегодня в городе работает около 10 тысяч заведений — от роскошных ресторанов до сетевых кофеен и фудкортов. Только за прошлый год открылось 200 новых точек. В 2023 году Петербург получил звание кулинарной столицы России, а его достижения отмечены международными премиями. Губернатор поблагодарил всех, кто хранит вековые традиции петербургской кухни и создаёт новые бренды, делая город гостеприимным и привлекательным для туристов, в том числе в рамках растущего направления гастрономического туризма.

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Фото: Piter.TV