Щит "Надежда" завершил проходку тоннеля к будущим станциям метро Приморского района

"Надежда" успешно преодолела всю дистанцию, предусмотренную проектом на Невско-Василеостровской линии, и вышла в демонтажный котлован на пересечении проспекта Королева и Парашютной улицы. Оценить ход работ приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщил портал "Строительный Петербург".
Щит очень хороший, надежный, поэтому почти в два раза уменьшает сроки строительства метро. Для нас очень важно, что в 2029 году мы запустим станции метро "Каменка" и "Богатырская", которые свяжут Приморский район с центральной частью города
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.
За время проходки "Надежда" построила двухпутный тоннель, который позволит поездам двигаться одновременно по двум путям в разных направлениях. Такая технология значительно ускоряет строительство по сравнению с использованием двух отдельный проходческих комплексов.
После завершения проходки начинаются следующие этапы строительства: устройство жесткого основания тоннеля, монтаж верхнего строения пути, бетонирование вентиляционных сооружений, прокладка кабельных коммуникаций и инженерных систем
Сергей Мудрицкий, заместитель главного инженера по монтажу и щитовой проходке управления механизации.
После технического обслуживания "Надежда" продолжит строительство участка Фрунзенско-Приморской линии в направлении станций "Шуваловский проспект", "Магистраль №31" и "Коломяжская".
Выход щита означает завершение проходки двухпутного тоннеля. На стартовом котловане во время проходки велась подача тюбингов для сборки тоннеля и выдача разработанного грунта на поверхность
Илья Романов, начальник участка строительного управления №1
Ввод станций "Богатырская" и "Каменка" запланирован на 2029 год.
Видео, фото: портал "Строительный Петербург"
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