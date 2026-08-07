Щит "Надежда" завершил проходку тоннеля к будущим станциям метро Приморского района

Тонелепроходческий щит "Надежда" завершил проходку двухпутного тоннеля на участке Невско-Василеостровской линии метро и вышел в демонтажный котлован после 4600 метров под землей.

"Надежда" успешно преодолела всю дистанцию, предусмотренную проектом на Невско-Василеостровской линии, и вышла в демонтажный котлован на пересечении проспекта Королева и Парашютной улицы. Оценить ход работ приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Щит очень хороший, надежный, поэтому почти в два раза уменьшает сроки строительства метро. Для нас очень важно, что в 2029 году мы запустим станции метро "Каменка" и "Богатырская", которые свяжут Приморский район с центральной частью города Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

За время проходки "Надежда" построила двухпутный тоннель, который позволит поездам двигаться одновременно по двум путям в разных направлениях. Такая технология значительно ускоряет строительство по сравнению с использованием двух отдельный проходческих комплексов.

После завершения проходки начинаются следующие этапы строительства: устройство жесткого основания тоннеля, монтаж верхнего строения пути, бетонирование вентиляционных сооружений, прокладка кабельных коммуникаций и инженерных систем Сергей Мудрицкий, заместитель главного инженера по монтажу и щитовой проходке управления механизации.

После технического обслуживания "Надежда" продолжит строительство участка Фрунзенско-Приморской линии в направлении станций "Шуваловский проспект", "Магистраль №31" и "Коломяжская".

Выход щита означает завершение проходки двухпутного тоннеля. На стартовом котловане во время проходки велась подача тюбингов для сборки тоннеля и выдача разработанного грунта на поверхность Илья Романов, начальник участка строительного управления №1

Ввод станций "Богатырская" и "Каменка" запланирован на 2029 год.

Видео, фото: портал "Строительный Петербург"