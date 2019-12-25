Посольство США призвало американцев покинуть Россию из-за угрозы чумы

Дипломаты указали, что следят за сообщениями о введении карантинных мер в Иркутске.

Посольство США в России выпустило предупреждение для американских граждан с рекомендацией воздержаться от поездок в РФ. Также американцев призвали немедленно покинуть российскую территорию из-за якобы распространения чумы. Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте дипмиссии.

В публикации говорится, что посольство знает о сообщениях в СМИ Иркутской области о предполагаемой вспышке лёгочной чумы, которая якобы привела к гибели человека, а также о введённых в больницах карантинных мерах и их закрытии. Гражданам США, посещавшим регион, советуют в течение двух недель внимательно следить за своим самочувствием. В диппредставительстве заявили, что держат ситуацию под контролем.

В начале октября в СМИ появилась информация о смерти сотрудницы противочумного института в иркутском городе Шелехов, якобы причиной стала лёгочная чума. Пациентку пытались спасти с помощью аппарата ИВЛ, но усилия медиков не увенчались успехом. Позднее в Роспотребнадзоре пояснили, что речь идёт о случае пневмонии неустановленной этиологии.

Ранее в Испании у россиянина заподозрили опасную лихорадку Крым-Конго.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)