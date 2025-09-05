Вирусолог оценил риск распространения чумы в России

Опасность проникновения чумы маловероятно, поскольку в Монголии приняли меры по локализации всех природных очагов.

Очаг бубонной чумы проснулся на границе России с Монголией. Уровень опасности этого патогена считается максимальным. Есть ли риск распространения чумы по российским регионам, рассказал в беседе с 360.ru вирусолог Павел Волчков.

Он отметил, что современная медицина эффективно контролирует бактерию Yersinia pestis, которая в средние века стала причиной гибели огромного количества людей.

Безусловно, это на самом деле достаточно опасная ситуация. Но мы с этим патогеном хорошо знакомы. Давно научились контролировать ситуацию с подобными бактериями, несмотря на то, что уровень опасности с ними максимальный. Павел Волчков, вирусолог

По словам специалиста, ликвидировать все природные очаги инфекции в Монголии практически невозможно, ведь в этой стране огромное количество скотомогильников. Также животных не всегда закапывают правильно, таким образом остается потенциальная опасность распространения чумы.

Волчков подчеркнул, что риски распространения чумы в России невысокие. Кроме того, Роспотребнадзор прилагает все усилия по контролю ситуации на границе и проводит вакцинацию.

Ранее мы сообщали, что сотрудничество России и Монголии позволяет контролировать ситуацию с чумой в приграничных районах.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)