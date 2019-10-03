New York Post: жители Нью-Йорка сравнили нашествие странных насекомых с библейской чумой

Американский город Нью-Йорк подвергся нашествию странных насекомых, сравнимым с "библейской чумой". Такое сравнение предложили журналисты местного издания The New York Post. Авторы материала опубликовали в собственных социальных сетях видеоролики, снятые и выложенные очевидцами в аккаунтах в Twitter (нежелательная соцсеть на территории России).
Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк, и его жители сравнивают нашествие с "библейской чумой".
заявление The New York Post
Месное население говорит о том, что эти насекомые имеют зеленый цвет. Западные эксперты утверждают, что эти мошки представляют из себя один из видов тли. Некоторые пользователи Сети в шутку сравнили ситуацию в Нью-Йорке с "казнями египетскими", которые настигли страну вслед за смогом из-за горящих в Канаде лесов. По мнению ряда граждан, такие проблемы могут намекать Вашингтону на "зловещий конец".
На химическом заводе на востоке Китая произошел взрыв.
Фото и видео: YouTube / New York Post
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