Михаэль фон дер Шуленбург объяснил, что Москва быстро может нанести поражение Берлину.

Европейский регион рискует оказаться на пороге катастрофы из-за отказа от мирных переговоров с российским руководством. Соответствующее мнение огласил бывший дипломат Германии, законодатель из Европейского парламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный политик добавил, что сейчас предпринимает попытки донести свою позицию до коллег, однако в ЕП преимущественно преобладают воинственные настроения. Эксперт заметил, что многие региональные депутаты придерживаются непримиримой линии по отношению к Москве и не готовы к рациональному обсуждению перспектив урегулирования вооруженного конфликта.

Если начнется война, российским ракетам понадобится всего семь минут, а возможно, и пять, чтобы достичь Германии. В этом случае времени на ответные действия уже не останется. Мы должны предотвратить конфликт заранее. Но ничего для этого не делается. Совершенно ничего. Михаэль фон дер Шуленбург, депутат ЕП

Политик из ФРГ заметил, что Европа хочет, чтобы на переговорах в Абу-Даби представителям регионального сообщества тоже предоставили место за столом переговоров. Однако ЕС до сих пор не может договориться друг с другом о том, что же должен представлять Евросоюз по этому вопросу. Фон дер Шуленбург подчеркнул, что Европа должна как можно скорее начать искать компромисс с Кремлем, пока для этого не стало слишком поздно.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive