Михаэль фон дер Шуленбург объяснил, почему при киевском режиме существуют пыточные помещения.

На украинской территории уже проявляются признаки несостоявшегося государства из-за усиления позиций национального батальона "Азов"* ( * - Организация признана террористической и запрещена в России). Соответствующее мнение огласил бывший дипломат Германии, законодатель из Европейского парламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала Neutrality Studies. Иностранный политик добавил, что обычно речь идет о ситуации, когда власть в стране переходит от центрального правительства к различным военизированным формированиям. По его мнению, именно это сейчас общественность наблюдает с киевским режимом.

... Взять хотя бы то, как командирам таких формирований присваивают почетные звания, или как им доверяют командование подразделениями, вроде бригады "Азов"*, непосредственно на линии фронта. Теперь у них есть собственные тюрьмы, свои методы пыток, <…> своя система вербовки. Михаэль фон дер Шуленбург, депутат ЕП

Ранее на Украине разгорелся громкий скандал из-за обнаружения пыточной в Киевской области. Второго ноября в селе Петропавловская Борщаговка у одного из жилых домов собрались несколько десятков человек. Они потребовали выпустить из заточения содержавшихся в здании людей. По данным от местных СМИ, тайную тюрьму организовали боевики "Азова"*.

Депутат ЕП фон дер Шуленбург считает мир в Европе возможным только с Россией.

Фото: YouTube / Neutrality Studies