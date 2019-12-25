Мужчина упал с высоты 22-го этажа.

Во Всеволожском районе Ленинградской области следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом рассказали в СК РФ 25 ноября.

Предварительно, на строительной площадке жилого комплекса в деревне Новосаратовка 27-летний фасадчик строительной организации выполнял работы по утеплению стен балконов 22-этажного дома. В результате он упал и получил смертельные травмы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ходе расследования дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти