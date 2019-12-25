Машинист подал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение.

В Ленинградской области транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования двоих мужчин на железной дороге. Инцидент произошел примерно в 20:00 24 ноября, рассказали в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Пострадавшие 18 и 37 лет из Псковской области шли вдоль путей перед приближающейся электричкой. Машинист подал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако их задело по касательной.

Одного госпитализировали в медицинское учреждение, второй получил смертельные травмы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на железной дороге в Петербурге и Ленобласти за сутки два человека получили травмы.

Фото: Piter.TV