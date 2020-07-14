Облик здания будет выполнен в традициях православного зодчества.

На Шафировском проспекте согласовали архитектурно-градостроительный облик православного храмового комплекса Архангела Михаила. Проект храма опирается на классические традиции православного зодчества, сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектом предусмотрено строительство деревянного шатрового храма, небольшого подсобного здания и автопарковки. Рядом с храмом появится уютная парковая зона, будут обустроены проезды и прогулочные пешеходные аллеи. Особой точкой притяжения в парке станет закладной камень, посвящённый храму святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.

Архитектурный образ храма отсылает к классическим канонам православного зодчества: фасады выдержаны в сдержанном древнерусском стиле, без избыточного декора и броских рельефных деталей.

Храм возведут из клеёного бруса, его венцом станет фальцевая кровля с двойным стоячим фальцем. Цоколь выполнят с утеплением и отделкой натуральным камнем. Таким образом, фасаду добавят фактурности и защитят нижнюю часть строения от влаги и перепадов температур.

Ранее мы сообщали, что на бульваре Александра Грина появятся храм и музей полярных конвоев.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре