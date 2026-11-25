До проведения работ объект освещался металлогалогенными лампами.

В Петербурге закончилась двухлетняя программа модернизации художественной подсветки Большеохтинского моста. Теперь силуэт переправы формируют более 1 тыс. светодиодных светильников, рассказал 25 ноября городской комитет по энергетике.

Данный мост – одно из уникальных инженерных сооружений. Его трехпролетная конструкция отличается от большинства других, где пролетов больше. Световую концепцию выстроили так, чтобы подчеркнуть монументальность переправы.

До проведения работ объект освещался металлогалогенными лампами. Новое оборудование не только повысило качество освещения, но и сократило энергопотребление системы в два раза.

Ранее на Piter.TV: в Александровском парке обновили наружное освещение. Особое внимание уделено подсветке восьми жанровых скульптур.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга