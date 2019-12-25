Общий материальный ущерб составил почти 582,2 тыс. рублей.

В Пушкине по подозрению в хищении денежных средств задержали школьницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 21 ноября в полицию обратился 64-летний пенсионер с информацией о том, что кто-то проник в его частный дом и украл из прикроватной тумбочки 500 тыс. рублей и 1 тыс. долларов. Общий материальный ущерб составил почти 582,2 тыс. рублей.

На Авангардной улице накануне правоохранители поймали 14-летнюю девочку. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток похитил более 3,4 млн рублей из квартиры в Клочковом переулке. На месте происшествия была оставлена болгарка, с нее сняли отпечатки пальцев злоумышленника.

Фото: Piter.TV