Инициатива прозвучала в рамках визита в страну губернатора Александра Беглова.

Власти Вьетнама предложили создать в Ханое промзону специально для петербургских компаний. В рамках инициативы предприятиям из Северной столицы предоставят льготные условия работы, в том числе меры поддержки для фармпроизводителей, сообщила пресс‑служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что работа по наращиванию сотрудничества между Россией и Вьетнамом продолжается в русле курса, заданного президентом РФ Владимиром Путиным и главой Вьетнама То Ламом.

Переговоры охватили сразу несколько направлений: науку, образование, транспорт и высокие технологии. Отдельное внимание уделили развитию ханойского метрополитена — базовые договоренности по этому направлению стороны закрепили ещё в августе 2026 года.

Активно развивается и академическая кооперация. Сейчас вузы двух стран прорабатывают совместные образовательные треки, программы обмена для студентов и преподавателей, а также научные проекты. Университеты Петербурга и Вьетнама готовят инициативы по подготовке специалистов в сфере информационной безопасности и атомной энергетики.

Ранее мы сообщали, что власти Петербурга предложат Вьетнаму проект строительства метро.

Фото: пресс-служба Смольного