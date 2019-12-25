Полиция рассказала, на как ие сигналы следует обращать внимание при контакте в интернете с незнакомцами.

Призывы держать разговор в секрете и обещание законности заработка являются маркерами того, что нужно прекращать общение и класть трубку телефона, поскольку за ними в реальности скрываются попытки злоумышленников втянуть человека в совершение преступления. Такие данные опубликовали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на опубликованные материалы российских правоохранительных органов. В тексте сообщения говорится о том, что передача личного аккаунта, номера мобильного телефона или кодов авторизации незнакомым людям является прямым путем к вовлечению в незаконную деятельность и проблемам с законом. В том случае, даже если человек сам не переписывается с жертвами обмана, не получает на руки денежные средства и "ничего плохого не делает", то он все равно становится частью преступной цепочки. В МВД пояснили, что распознать вовлечение в преступную деятельность можно по стоп-фразам.

Если в ходе переписки или разговора неизвестный заявляет: "Никому не говори", "Легко заработать", "Это полностью законно, проверено" и "Нужна аренда/доступ к аккаунту", то следует немедленно прекратить общение. сообщение ТАСС

Дополнительно аферистов можно распознать по "рекламе", которая чаще всего говорит о том, что предлагается "совершенно законная возможность заработать". Однако при этом работодатели предупреждают человека никому не говорить о заработке, чтобы "конкуренты не узнали твой секрет успеха". В полиции пояснили, что подобные формулировки являются типичным крючком мошенников, на который они пытаются поймать граждан.

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Фото: Piter.tv