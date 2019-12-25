Задержан 28‑летний безработный из Владимирской области.

Правоохранители расследуют обстоятельства жестокого конфликта, который произошёл вечером рядом с рестораном на Лиговском проспекте. Безработный мужчина несколько раз ударил подростка, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, в арке соседнего дома между 28‑летним мужчиной и 16‑летним подростком вспыхнула ссора, которая быстро переросла в нападение. Приезжий из Владимирской области, ранее неоднократно судимый, нанес юноше несколько ножевых ранений.

Подростка оперативно доставили в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Подозреваемого задержали в тот же вечер и доставили в территориальный отдел полиции. На него составили протокол об административном правонарушении, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее мы сообщали, что на Лиговском проспекте подростки избили сверстника и попытались его ограбить.

Фото: Piter.TV