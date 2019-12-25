Годовалый ребенок чуть не выпал из окна на Лиговском проспекте из-за пьяной матери

Росгвардейцы успели спасти малыша.

На Лиговском проспекте в Северной столице едва не произошла трагедия. Маленький ребенок оказался на подоконнике открытого окна на втором этаже, сообщила пресс‑служба Росгвардии по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 22 октября около 14:30. На прохожих упала москитная сетка, после чего они увидели на подоконнике малышша, рядом с ним взрослых не было. Очевидцы сразу же вызвали экстренные службы.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. Они поднялись в квартиру и сняли мальчика с окна. В помещении были обнаружены пустые бутылки из‑под алкоголя, а в соседней комнате спала 29‑летняя мать ребёнка, у которой зафиксировали признаки алкогольного опьянения.

Мальчика доставили в 28‑й отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. Мать также привезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщали, что росгвардейцы спасли истекавшего кровью петербуржца на проспекте Энергетиков.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти