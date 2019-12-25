Подросток поджёг колонку на АЗС в Подмосковье и сбежал

Оба возгорания ликвидированы, пострадавших нет.

В Красногорске неизвестные заставили 17-летнего подростка поджечь колонку на АЗС и служебный автомобиль полиции. Юношу задержали, сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что несовершеннолетний выполнял "задание" от незнакомцев, которые написали ему в мессенджере. Подросток поджёг заправочную колонку на автозаправочной станции, затем — служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции. Оба возгорания оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших.

По данным Волк, личность подозреваемого установлена, его уже задержали. Подросток рассказал, что действовал по указаниям неизвестных, которые представились сотрудниками органов безопасности. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее мы сообщали, что завербованный в боте знакомств подросток совершил поджог на станции Ручьи.

Фото: Telegram/ Ирина Волк