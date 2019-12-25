Спрос на посуточную аренду апартаментов в Петербурге вырос на 3%

Продолжается тренд на размещение у друзей и родственников: их доля увеличилась на 1% и составила 28%.

В городе на Неве зафиксирован рост популярности краткосрочной аренды жилья. Согласно данным проекта "Турбарометр Санкт-Петербурга", которые передает ТАСС, в "высокий" сезон (с мая по сентябрь) спрос на апартаменты увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Исследование показывает заметное изменение структуры размещения туристов: доля апартаментов и арендованных квартир достигла 29%, тогда как годом ранее она составляла 26%. На этом фоне доля классических отелей категории 3–5 звезд незначительно снизилась – с 31% до 30%.

Продолжается тренд на размещение у друзей и родственников: их доля увеличилась на 1% и составила 28%. Динамику подтверждает и аналитика онлайн-сервиса "Яндекс Путешествия". По его подсчетам, спрос на посуточную аренду жилья в городе и Ленинградской области летом 2026 года вырос на 5,5% относительно лета 2025 года.

Эксперты отмечают, что такие показатели свидетельствуют об усилении конкуренции между традиционными гостиницами и апарт-отелями.

Ранее мы сообщили о том, что аренда жилья в Петербурге резко подешевела: цены на "однушки" упали почти на 10%.

Фото: Magnific (freestockcenter)