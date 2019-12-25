Во Фрунзенском районе 22-летнему петербуржцу предъявили обвинение в краже мопеда

Уголовное дело направлено прокуратурой во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, вечером 13 июля 2026 года обвиняемый после работы решил прогуляться. Возле подъезда дома на улице Ярослава Гашека его внимание привлек красно-белый мопед. Поскольку транспортное средство не было пристегнуто противоугонным устройством, мужчина решил, что оно никому не принадлежит. Он похитил байк, доехал на нем до дома на Купчинской улице и спрятал транспорт в кустах.

В ходе расследования похищенный мопед был изъят сотрудниками полиции и возвращен законному владельцу. Уголовное дело направлено прокуратурой во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV