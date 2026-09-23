В Шушарах полиция устроила погоню за лихачом без прав и применила табельное оружие

Мужчина был направлен в специальное помещение для административно задержанных лиц, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.

В пятницу, 4 сентября, в 05:45, у дома №19 по Московской Славянке в поселке Шушары экипаж ГИБДД попытался остановить автомобиль "Рено-Логан" для проверки документов. Однако водитель, заметив полицейских, проигнорировал требования и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудниками было организовано преследование. Нарушитель не реагировал на световые и звуковые сигналы патрульного автомобиля, а увеличивая скорость, создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. В связи с этим стражи порядка приняли решение применить табельное оружие на основании п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ "О полиции". Сначала был произведен предупредительный выстрел вверх, а затем – по колесам иномарки.

В 05:57 автомобиль удалось заблокировать у дома №34, корпус 1 по Колпинскому шоссе. На месте происшествия был задержан 45-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Установлено, что мужчина управлял машиной без водительского удостоверения. В результате применения оружия пострадавших нет.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортным средством без прав, отсутствие страховки и другие нарушения ПДД (ст. 12.25 ч.2, 12.12 ч.1, 12.7 ч.1, 12.37 ч.2, 12.5 ч.1, 12.26 ч.2, 19.3 ч.1 КоАП РФ). Мужчина был направлен в специальное помещение для административно задержанных лиц, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

