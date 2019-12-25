Трамп предложил Зеленскому обсудить с Маском использование Starlink над Россией

Глава киевского режима не первый раз запрашивает у США разрешение применять дроны, оснащённые Starlink.

Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу разрешить Украине использовать систему спутниковой связи Starlink для ударов вглубь России попросил коллегу Владимира Зеленского договариваться об этом с Илоном Маском. Об этом сообщила в соцсети X журналистка Найя Саджая.

Она отметила, что глава киевского режима на встрече с Трампом напомнил о готовности к энергетическому перемирию, но при этом не упустил возможности вновь поднять вопрос об использовании Starlink для ударов по российским регионам. Глава Белого дома ответил, что об этом нужно разговаривать только с Маском.

Кроме того, Зеленский попросил Трампа привлечь председателя КНР Си Цзиньпина к мирным переговорам. Украинский президент считает, что китайский лидер обладает большим влиянием на Россию.

Ранее мы сообщали, что Трамп потребовал от Зеленского прекратить наносить удары по российским НПЗ.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский