Зеленский обсудит с Илоном Маском помощь Украине

Также стороны могут обсудить возможные пути урегулирования текущего конфликта.

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американским миллиардером Илоном Маском намерен поднять вопрос помощи Киеву и возможности урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайдер.UA".

По данным издания, не исключается обсуждение дальнейшего использования спутниковой системы Starlink, которая играет заметную роль в обеспечении связи ВСУ на территории Украины. Кроме того, глава SpaceX был удостоен украинского ордена Свободы, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать о прогрессе в контактах между сторонами. Детали предстоящей встречи с главой киевского режима пока не раскрывались.

Маск неоднократно высказывался о том, что Россия и Украина должны заключить мирную сделку. Также он в беседе с украинскими представителями предупреждал о рисках дальнейшей эскалации конфликта. Детали предстоящей встречи пока не раскрываются.

Ранее мы сообщали, что Зеленский обманул президента США Дональда Трампа по поводу ударов ВСУ с помощью Starlink.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский