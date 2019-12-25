Девушку с подругой попросили покинуть Петропавловскую крепость из-за одежды

В Петербурге охранник попросил девушку покинуть Петропавловскую крепость.

В Санкт-Петербурге девушку попросили покинуть территорию Петропавловской крепости из-за ее внешнего вида. По словам Анны, охранник музея истории Петербурга заявил, что она не должна находиться на Заячьем острове в таком наряде, и пригрозил вызвать полицию. Об этом девушка рассказала 78.ru.

По словам Анны, в субботу она вместе с подругой пришла в Петропавловскую крепость погулять. Посещать музейные экспозиции девушки не планировали. На входе охранники не сделали замечаний по поводу одежды, однако позже к ним подошел другой сотрудник.

Как утверждает девушка, охранник потребовал покинуть Заячий остров и заявил, что находиться там в таком виде нельзя. На вопрос о том, что именно не устраивает его во внешнем виде, сотрудник, по словам Анны, не стал ссылаться на конкретные правила и пригрозил вызовом полиции.

В итоге девушки покинули территорию крепости. На выходе они увидели сотрудников полиции, однако правоохранители, по словам Анны, проехали мимо и не стали их останавливать.

После случившегося девушка направила жалобу администрации музея. Она отметила, что не понимает причин произошедшего, поскольку, по ее мнению, при наличии нарушения сотрудники полиции могли бы остановить их на выходе. Администрация Петропавловской крепости получила запрос на комментарий по ситуации.

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Фото: Piter.TV