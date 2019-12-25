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На Суздальском проспекте появилось новое общественное пространство
Сегодня, 17:16
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На Суздальском проспекте появилось новое общественное пространство

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Для подростков и взрослых оборудовали спортивную площадку с тренажерами и зоной для гимнастики.

В Петербурге у дома 105 на Суздальском проспекте обновили общественное пространство. Здесь появилась необычная детская площадка с домом вверх дном и деревьями кронами вниз, сообщили в городском комитете по благоустройству 5 октября. 

Дети смогут побегать, полазать и покрутиться: были установлены игровые комплексы, качели, карусели, качалки и песочница. Для подростков и взрослых оборудовали спортивную площадку с тренажерами и зоной для гимнастики. 

Юные петербуржцы в восторге, а взрослые рады видеть их увлеченными. Для родителей, бабушек и дедушек установили скамейки и садовые диваны под навесом, чтобы можно было спокойно отдыхать и наблюдать за ребятами.

Пресс-служба комитета по благоустройству 

Ранее мы рассказывали о том, что на пересечении Загородного проспекта и Верейской улицы открыли новый сквер. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: благоустройство, суздальский проспект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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