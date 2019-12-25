На Суздальском проспекте появилось новое общественное пространство

Для подростков и взрослых оборудовали спортивную площадку с тренажерами и зоной для гимнастики.

В Петербурге у дома 105 на Суздальском проспекте обновили общественное пространство. Здесь появилась необычная детская площадка с домом вверх дном и деревьями кронами вниз, сообщили в городском комитете по благоустройству 5 октября.

Дети смогут побегать, полазать и покрутиться: были установлены игровые комплексы, качели, карусели, качалки и песочница. Для подростков и взрослых оборудовали спортивную площадку с тренажерами и зоной для гимнастики.

Юные петербуржцы в восторге, а взрослые рады видеть их увлеченными. Для родителей, бабушек и дедушек установили скамейки и садовые диваны под навесом, чтобы можно было спокойно отдыхать и наблюдать за ребятами. Пресс-служба комитета по благоустройству

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Фото: пресс-служба комблага Петербурга