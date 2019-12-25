На пересечении Загородного проспекта и Верейской улицы открыли новый сквер

Он посвящен воспитателям детсадов.

В Петербурге на пересечении Загородного проспекта и Верейской улицы появился сквер, посвященный воспитателю детского сада. Его открыли 30 сентября, рассказал председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

В центре общественного пространства установили композицию, где девушка и маленькая девочка смотрят вдаль, а у их ног расположились книги, рисунки, игрушки и паровозик, бегущий по железной дороге. За идею памятника отвечает Виктор Бейлин: он хотел воплотить любовь и нежность, что работники детсадов дают своим воспитанникам.

От всей души хочу поздравить Виктора Зиновьевича с тем, что его мечта, благодаря поддержке губернатора Александра Беглова, нашла свое воплощение. Сергей Петриченко, глава комблага

Ранее на Piter.TV: на улице Вавиловых благоустроили двор в космическом стиле.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко