Слон напал на россиянку на Шри-Ланке

Животное попыталось украсть рюкзак туристки.

Россиянка получила травмы руки, спины и глаза после нападения слона на Шри-Ланке. Об этом сообщили РИА Новости в страховой компании "Росгосстрах".

Девушка встретилась со слоном, когда ехала на тук-туке. Животное потянулось, чтобы забрать ее рюкзак с фруктами, документами и деньгами. Когда россиянка попыталась удержать вещи, слон бросил на землю. В результате туристке потребовалась медицинская помощь.

Как отметили в страховой компании, помощь медиков понадобилась еще одной путешественнице из России после укуса неизвестного морского существа. Спустя несколько дней место укуса воспалилось, и женщина обратилась к местным врачам. Россиянке сделали прививку от столбняка.

Ранее мы сообщали, что мурена набросилась на отдыхавшего в Египте россиянина.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)