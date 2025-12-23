Мурена набросилась на отдыхавшего в Египте россиянина

Рыба атаковала человека, когда тот шел по пляжу.

Российскому туристу понадобилась помощь медиков после того, как он прошелся по пляжу Египта. Соответствующей информацией поделились журналисты издания Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Известно, что несчастный случай зафиксирован около одного из отелей Хургады. Уточняется, что наш соотечественник прогуливался по берегу вблизи Beach Albatros в тот момент, когда на него напал морской гад. Местные отдыхающие заметили мурену и вызвали специалистов. В результате врачи госпитализировали потерпевшего.

Уточним, что укусы данной рыбы опасны, так после их остается рваная рана. Если туда попадет ядовитая кровь мурены, то это может привести к воспалению конечности. Кроме всего прочего, укусы морены являются болезненными. Однако иностранные СМИ не стали говорить о том, в каком состоянии находится россиянин. После атаки на человека мурену успешно выловили из воды и поместили в пакет. Затем рыбу выпустили в открытом море.

Ранее на Мальдивах на россиянку напала акула. В результате несовершеннолетняя девушка получила травму. Врачи сделали пострадавшей петербурженке перевязку и отпустили. По словам путешественницы из нашей страны, она выполняла все инструкции, о которых говорили инструкторы перед заплывом. Однако это не спасло ее от укуса.

Фото и видео: Telegram / Регнум