Мурена набросилась на отдыхавшего в Египте россиянина

Российскому туристу понадобилась помощь медиков после того, как он прошелся по пляжу Египта. Соответствующей информацией поделились журналисты издания Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Известно, что несчастный случай зафиксирован около одного из отелей Хургады. Уточняется, что наш соотечественник прогуливался по берегу вблизи Beach Albatros в тот момент, когда на него напал морской гад. Местные отдыхающие заметили мурену и вызвали специалистов. В результате врачи госпитализировали потерпевшего.
Уточним, что укусы данной рыбы опасны, так после их остается рваная рана. Если туда попадет ядовитая кровь мурены, то это может привести к воспалению конечности. Кроме всего прочего, укусы морены являются болезненными. Однако иностранные СМИ не стали говорить о том, в каком состоянии находится россиянин. После атаки на человека мурену успешно выловили из воды и поместили в пакет. Затем рыбу выпустили в открытом море.
Ранее на Мальдивах на россиянку напала акула. В результате несовершеннолетняя девушка получила травму. Врачи сделали пострадавшей петербурженке перевязку и отпустили. По словам путешественницы из нашей страны, она выполняла все инструкции, о которых говорили инструкторы перед заплывом. Однако это не спасло ее от укуса.
На Мальдивах акула покусала петербурженку. Женщине пересаживали кожу.
Фото и видео: Telegram / Регнум
