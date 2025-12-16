У метро "Приморская" приступили к сносу незаконного павильона

Работы ведутся поэтапно с применением специализированной техники.

В Василеостровском районе Петербурга начался принудительный демонтаж торгового павильона, расположенного у станции метро "Приморская". Как сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом (ККИ), решение о сносе принято из-за того, что владелец не исполнил требования о добровольном демонтаже.

Работы ведутся поэтапно с применением специализированной техники. Для разборки конструкций используются стенорезные машины; в настоящее время подрядчик занимается демонтажем верхнего этажа здания. В комитете заверили, что все мероприятия проводятся со строгим соблюдением требований безопасности и действующих нормативов по уровню шума.

После полного завершения работ территория будет благоустроена силами администрации Василеостровского района. Кроме того, с бывшего арендатора павильона взыщут денежные средства в размере стоимости проведённого демонтажа.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обсудят проект второго вестибюля станции метро "Приморская".

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга