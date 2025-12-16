В Петербурге обсудят проект второго вестибюля станции метро "Приморская"

Заказчиком работ выступает городской Комитет по строительству, а сам объект имеет статус линейного объекта регионального значения.

В Василеостровском районе Петербурга с 9 июня по 8 июля 2026 года пройдут общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории. Как сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), мероприятие состоится в онлайн-формате.

На общественное рассмотрение вынесен проект, необходимый для строительства вестибюля №2 станции метро "Приморская" Невско-Василеостровской линии. Заказчиком работ выступает городской Комитет по строительству, а сам объект имеет статус линейного объекта регионального значения.

Экспозиция проекта будет доступна на официальном сайте КГА в разделе "Проекты и слушания" с 17 по 26 июня 2026 года (до 23:59). В этот период жители могут направлять свои предложения и замечания через сайт или в письменном виде в Комитет.

Для граждан, не имеющих доступа к интернету, предусмотрена возможность ознакомиться с материалами и подать предложения очно в рабочие часы в помещениях Комитета по градостроительству и архитектуре и администрации Василеостровского района.

Ранее мы сообщили о том, что на станции "Броневая" метростроители форсируют проходку ручным способом.

Фото: Piter.TV