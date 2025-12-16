На станции "Броневая" метростроители форсируют проходку ручным способом

Работы идут пневматическими отбойниками — пройдено уже почти 60 метров из проектных 62.

Как сообщает телеграм-канал "Подземник", на строительной площадке станции метро "Броневая" (Красносельско-Калининская линия) метростроители ускоряют работы, чтобы подключить шахтный ствол №846. Сейчас ведётся проходка подходного тоннеля со стороны уже пройденного перегонного пути.

Основные работы выполняются ручным способом — с помощью пневматических отбойников. По состоянию на 7 июня пройдено 29 заходок, что составляет почти 60 метров из проектных 62 (31 заходка). Одновременно монтируется горный комплекс. После завершения основных 62 метров (последняя заходка) планируется проходка 18 колец шириной 0,75 метра с устройством рассечки под будущий рудничный двор и систему горизонтальных выработок.

Проходка подходного тоннеля к рудничному двору шахты №846 ведётся для того, чтобы подключить шахту к строительству станции быстрее и работать с двух сторон: сверху проходят ствол, снизу сооружают околоствольный двор. Породу разрабатывают с креплением металлическими рамами и затяжкой досками, между конструкциями монтируют армосетку и бетонируют. Сейчас пройдено около двух третей подходного коридора.

Ранее Piter.TV сообщал, что строители завершили проходку шахтного ствола для станции метро "Боровая".

Фото: Telegram / "Подземник"