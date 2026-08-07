Глава США уточнил, что средства вооружения сейчас нужны самому Вашингтону.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп, прокомментировал в Овальном кабинете вашингтонской администрации перед СМИ просьбы лидера киевского режима Владимира Зеленского о поставках противоракет. В рамках общения с журналистами в Белом доме политический лидер заметил, что самим США этот вид вооружения сейчас нужен никак не меньше, чем украинским властям. ОН напомнил чиновнику с Банковой улицы о том, что администрация предыдущего президента-демократа Джо Байдена уже передала Киеву огромный объем вооружений.

Мы передали Украине огромное количество боеприпасов. Люди Байдена сделали это, причем абсолютно бесплатно... Нам и самим нужны ракеты. Байден дал ему так много — Байден передал боеприпасов на 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп, глава США

Американский политический лидер добавил, что Пентагону нужно пополнить собственные запасы вооружений. Дональд Трамп добавил, что арсенал может пригодиться Вашингтону для "других вещей".

Трамп подписал указ для борьбы с "родильным туризмом".

Фото и видео: Белый дом