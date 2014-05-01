Женщину и ребенка насмерть придавило деревьями во время урагана в Смоленске

В разных районах города зафиксировали падение более десяти деревьев.

Мощный ливень и ветер обрушились на Смоленск вечером 6 августа. В результате падения дерева в парке Соловьиная роща погиб ребенок, а в Лопатинском саду — женщина, сообщил в "Максе" глава города Александр Новиков.

В городе объявили штормовое предупреждение и оперативные службы перевели на усиленный режим. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы. Новиков принес соболезнования родным и близким погибших.

В настоящее время в Смоленске собрали оперативный штаб с муниципалитетами региона для координации дальнейших действий по ликвидации последствий стихии.

Для устранения последствия стихии были сформированы бригады из 40 человек с привлечением 12 единиц специальной техники. Работу ведут в круглосуточном режим до тех пор, пока обстановка полностью не стабилизируется.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти лесоруба насмерть придавило упавшим деревом.

Фото: Piter.TV