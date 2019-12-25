В Ленобласти в 2026 году появились на свет более 9 тыс. детей

Чаще всего мамами становятся женщины в возрасте 25-30 лет.

С начала 2026 года в Ленинградской области зарегистрировали рождение более 9 тыс. детей, среди них – 80 двоен и две тройни. По словам губернатора Александра Дрозденко, чаще всего мамами становятся женщины в возрасте 25-30 лет.

В регионе для будущих мам созданы комфортные условия: в частности, работают современный перинатальный центр третьего уровня, Всеволожский роддом второго уровня, родильный дом в Выборге, а также акушерские стационары и родильные отделения в больницах. Кроме того, доступны 23 консультации. Охват взрослого населения диспансеризацией для оценки репродуктивного здоровья составляет 37,2%. В рамках проекта "Мамы в фокусе внимания" осмотрели 1,3 тыс. женщин.

При регистрации малыша в области семьи получают пособие до 66,3 тыс. рублей и материнский капитал на каждого в зависимости от очередности рождения (до 175 тыс. рублей). Студенческим семьям платят по 300 тыс. рублей, есть и выплата молодым семьям до 35 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка (300 тыс. рублей). Возможна компенсация найма жилья молодой семье: при рождении первого ребенка – до 14 тыс. рублей, при рождении второго и последующих детей – до 21 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: с начала года диспансеризацию прошли около 3,8 млн петербуржцев.

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