С начала года диспансеризацию прошли около 3,8 млн петербуржцев

В проведении профилактических мероприятий участвуют 82 учреждения здравоохранения.

За девять месяцев 2026 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли почти 3 млн взрослых петербуржцев и 780 тыс. детей. Темпы проверок здоровья опережают прошлогодние, рассказали 7 октября в Смольном.

План диспансеризации в Северной столице составляет 5,2 млн человек. В проведении профилактических мероприятий участвуют 82 учреждения здравоохранения. Взрослые горожане могут проверяться в поликлинике по месту жительства, работы или учебы.

В стандартную диспансеризацию включены профилактический осмотр, скрининг с целью раннего выявления онкологии, общий анализ крови и прием терапевта. Граждане до 40 лет должны проходить ее раз в три года, после 40 лет – ежегодно.

Ранее на Piter.TV: до конца года в Петербурге введут девять отремонтированных поликлиник.

Фото: Piter.TV