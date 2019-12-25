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С начала года диспансеризацию прошли около 3,8 млн петербуржцев
Сегодня, 11:46
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С начала года диспансеризацию прошли около 3,8 млн петербуржцев

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В проведении профилактических мероприятий участвуют 82 учреждения здравоохранения.

За девять месяцев 2026 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли почти 3 млн взрослых петербуржцев и 780 тыс. детей. Темпы проверок здоровья опережают прошлогодние, рассказали 7 октября в Смольном. 

План диспансеризации в Северной столице составляет 5,2 млн человек. В проведении профилактических мероприятий участвуют 82 учреждения здравоохранения. Взрослые горожане могут проверяться в поликлинике по месту жительства, работы или учебы. 

В стандартную диспансеризацию включены профилактический осмотр, скрининг с целью раннего выявления онкологии, общий анализ крови и прием терапевта. Граждане до 40 лет должны проходить ее раз в три года, после 40 лет – ежегодно. 

Ранее на Piter.TV: до конца года в Петербурге введут девять отремонтированных поликлиник. 

Фото: Piter.TV 

Теги: диспансеризация, здоровье
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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