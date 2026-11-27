Во время эпидемиологического расследования идет работа по выявлению контактных лиц.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти проводят санитарно-эпидемиологическое расследование по факту заболевания двух человек оспой обезьян. В Боткинской больнице рассказали об их состоянии, пишет "Петербургский дневник" 27 ноября.

Во время эпидемиологического расследования идет работа по выявлению контактных лиц, также выдано предписание на дезинфекцию. Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзор разработал современные тест-системы, позволяющие детектировать вирус в кратчайшие сроки.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета Марины Поздняковой, сейчас натуральной оспы уже нет.

Но обезьянья оспа периодически появляется, люди привозят ее из путешествий. Вакцина против натуральной оспы сможет создать перекрестный иммунитет и против обезьяньей оспы. Марина Позднякова, врач

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Фото: Piter.TV