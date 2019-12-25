В Петербурге за десять лет смертность от рака легкого сократилась на 27%

Важную роль играет диспансеризация.

С 2 по 8 ноября в Петербурге проходит Неделя профилактики рака легких. По словам губернатора Александра Беглова, у города отмечается положительная динамика в борьбе с недугом, сообщает пресс-служба Смольного.

За последние десять лет показатель смертности снизился на 27% (с 35,02 до 25,50 на 100 тыс. населения), заболеваемости – на 13% (с 41,5 до 36 на 100 тыс. населения). Улучшается и ранняя диагностика: доля заболеваний, выявленных на первой стадии, увеличилась с 14% в 2015 году до 24,9% в 2025-м. Важную роль играет диспансеризация. За девять месяцев зафиксировали 177 случаев злокачественных новообразований трахеи, бронхов и легкого.

Дополнительные возможности для раннего выявления заболеваний открывают цифровые технологии: в медицинских организациях активно применяется искусственный интеллект для анализа снимков легких. ИИ помогает находить патологические изменения, в том числе не всегда видимые человеческому глазу.

Центральное событие – просветительский бесплатный лекторий, который состоится 5 ноября в 14:00 на Итальянской улице, 25. Его проведут Онкологический центр имени Напалкова и Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Спикером выступит доктор медицинских наук Федор Моисеенко.

Ранее мы рассказывали о том, что более 38 тыс. случаев ОРВИ и гриппа выявили в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV