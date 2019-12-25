Валерия Чекалина ждет поступления денег на счет клиники.

Помилованная российским президентом Владимиром Путиным блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой ранее обнаружили рак желудка, сообщила аудитории через социальные сети о том, что планирует отправиться в Китай для лечения после того, как иностранная клиника получит оплату за услуги. Девушка объяснила, что уже обсудила с семьей самые неблагоприятные исходы в лечении онкологии. Она также готовит завещание на этот случай. По словам россиянки, она не хочет быть "овощем" и обузой для семьи. Такой комментарий блогер дала зрителя во время прямого эфира.

Когда в Китай? Вот в скором времени, как Китай увидит деньги на счету...Мы именно идем к профессору, который там работает, и он давно знаком с клеточной терапией и работает именно с моим типом рака Лерчек, блогер

Валерия Чекалина также рассказала, что планирует пройти лечение в клинике, которая специализируется на лечении ее типа онкологического заболевания.

Адвокат Третьяков: Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы