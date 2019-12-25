Адвокат Третьяков: Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Ранее врачи предложили Валерии Чекалиной отправиться за CAR-T-клеточной терапией в Китай.

Российский блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которой суд назначил пять лет условно и штраф 763,5 миллиона рублей за вывод денежных средств на территорию ОАЭ, решила обратиться к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал адвокат Константин Третьяков. Известно, что в феврале у россиянки был обнаружен рак желудка четвертой стадии. Осенью это заболевание стало прогрессировать, поэтому Лерчек начала повторный курс химиотерапии. Уточняется, что врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Адвокаты обратились в суд и во ФСИН с просьбой разрешить блогеру выезд на лечение в КНР.

Константин Третьяков добавил, что по федеральному закону осужденный направляет такие заявления к президенту через администрацию колонии или СИЗО, в котором он отбывает срок. Так как Валерии Чекалиной назначили условное наказание, то заявление было подано через интернет - приемную президента и отправлено во ФСИН.

Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда от 5 ноября утвердила приговор Лерчек. Кроме условного срока и штрафа в отношении девушки также действует запрет администрировать сайты на три года по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов по подложным документам. Сторона защиты подала кассационную жалобу на приговор.

Штраф в 763,5 млн рублей: Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Лерчек.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы