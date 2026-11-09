Глава США объяснил, что хочет защитить хороших людей от возможного гнета со стороны демократов.

В Белом доме намерены подписать в превентивном порядке "огромное число помилований" для помощников и советников главы государства перед истечением срока должностных полномочий лидера США, истекающих в январе 2029 года. Соответствующее заявление в интервью американской телекомпании CBS News сделал президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политический лидер

Я намерен издать огромное число помилований. Я не хочу, чтобы замечательные люди, служащие стране и отлично работающие, проводили остаток своей жизни, как было со мной, когда я потратил четыре года, защищаясь от радикально настроенных лиц и сумасшедших. Дональд Трамп, глава США

Глава США пошутил о том, что защитит таким образом от возможного юридического преследования со стороны членов Демократической партии всех тех лиц, которые приближались хотя бы "на одну тысячу миль к Овальному кабинету" во время его второго срока нахождения у власти. Корреспондент также задал вопрос Дональду Трампу о том, придется ли ему в превентивном порядке подписывать помилование в отношении самого себя.

Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома.

Фото и видео: YouTube / 60 Minutes