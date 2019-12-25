Комитет по государственному заказу Петербурга объявил аукцион на поставку сценического оборудования для Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Начальная цена контракта составляет 374,68 млн рублей. Информация размещена в Единой информационной системе закупок.
Подрядчику предстоит изготовить и доставить систему управления механикой сцены и необходимые конструктивные элементы. В перечень оборудования входят осветительная рама для балконов зрительного зала, 2 стационарные портальные башни для световых приборов, распределительный шкаф на 380 В, сетевые шкафы EtherCAT и системы управления штанкетными подъёмами и софитными механизмами.
Также закупка предусматривает поставку подъёмных механизмов, лебёдок и талей, которые используются для перемещения декораций.
Театр Комиссаржевской относится к числу культурных учреждений, работавших в блокадном Ленинграде. Он открылся 18 октября 1942 года спектаклем по пьесе "Русские люди". Во время воздушных налётов актёры и зрители спускались в укрытие, а после отбоя возвращались в зал и продолжали представление.
Заявки на участие в аукционе принимают до 10 декабря. Итоги торгов планируют подвести 14 декабря.
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Фото: Piter.TV
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