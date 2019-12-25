Для "Блокадного театра" закупят новую систему управления сценой.

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил аукцион на поставку сценического оборудования для Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Начальная цена контракта составляет 374,68 млн рублей. Информация размещена в Единой информационной системе закупок.

Подрядчику предстоит изготовить и доставить систему управления механикой сцены и необходимые конструктивные элементы. В перечень оборудования входят осветительная рама для балконов зрительного зала, 2 стационарные портальные башни для световых приборов, распределительный шкаф на 380 В, сетевые шкафы EtherCAT и системы управления штанкетными подъёмами и софитными механизмами.

Также закупка предусматривает поставку подъёмных механизмов, лебёдок и талей, которые используются для перемещения декораций.

Театр Комиссаржевской относится к числу культурных учреждений, работавших в блокадном Ленинграде. Он открылся 18 октября 1942 года спектаклем по пьесе "Русские люди". Во время воздушных налётов актёры и зрители спускались в укрытие, а после отбоя возвращались в зал и продолжали представление.

Заявки на участие в аукционе принимают до 10 декабря. Итоги торгов планируют подвести 14 декабря.

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Фото: Piter.TV