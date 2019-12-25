Женщина попала под колёса иномарки, переходя дорогу на красный свет.

Днём 28 ноября на улице Партизана Германа в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. У дома № 3 водитель автомобиля Voyah Free сбил женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора.

По данным полиции, за рулём иномарки находился 37-летний мужчина. Пострадавшей на вид около 50–60 лет. Она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал.

Женщину доставили в больницу в тяжёлом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Piter.TV