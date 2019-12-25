Старинную деталь печи с 7-й Советской улицы случайно обнаружили в комиссионном магазине.

В Петербурге удалось найти изразец старинной печи, украденный из парадной дома № 36 на 7-й Советской улице в 1997 году. Пропавшую деталь обнаружил один из подписчиков краеведа Ксюши Сидориной, когда увидел публикацию о восстановлении печи. Оказалось, что мужчина случайно приобрел изразец в комиссионном магазине.

После покупки он около 10 лет хранил находку в организованном им музее-квартире Сергея Довлатова. При этом владелец знал, из какой именно парадной происходит деталь, и после публикации предложил вернуть ее на прежнее место, рассказала Сидорина.

Сейчас в доме восстанавливают печь и декоративную плитку 1909 года. Работы ведут краеведческая команда "Гэнгъ" совместно с футбольным клубом "Зенит". В парадной сохранилась английская плитка, аналогичная той, что использовалась еще в двух домах Петербурга. Их реставрацию команда уже завершила.

Недостающие элементы декора изготовили на 3D-принтере. Художницы покрывают их лаком и расписывают вручную, чтобы новые детали не отличались от оригинальных.

К восстановлению привлекли добровольцев через социальные сети краеведческой команды и "Зенита". Среди участников оказались болельщики клуба, местные жители, дизайнер интерьеров, экскурсовод и владелица салонов красоты. Завершить работы в парадной планируют до конца ноября.

Ранее в Апраксином дворе начались работы по реставрации корпусов 37 и 38. Специалисты занимаются монтажом инженерных сетей. Всего на территории двора 68 зданий, из которых 51 являются объектами культурного наследия.

Фото: Анна Майер/ФК "Зенит"