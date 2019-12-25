Грипп, ОРВИ и кишечная инфекция стали причиной карантина в петербургской школе.

В школе № 250 Кировского района Петербурга приостановили очное обучение после выявления нескольких инфекционных очагов. Помимо гриппа и ОРВИ, в учебном заведении зарегистрировали случаи острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. В школе организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекцию помещений.

Очные занятия временно отменили, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваний. Ситуацию контролирует межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Ранее на Piter.TV: 12-летний мальчик сбежал из больницы на Авангардной и пропал.

Фото: Piter.TV