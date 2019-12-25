Ветеранам и людям с инвалидностью компенсируют до половины стоимости коммунальных услуг.

Правительство России выделит Ленинградской области 77,95 млн рублей на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для льготников. Всего около 5,8 млрд рублей дополнительного финансирования распределят между 35 регионами. Соответствующее распоряжение № 3547-р подписали 27 ноября 2026 года.

Средства предназначены для предоставления компенсаций до 50 % стоимости ЖКУ. На поддержку могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, люди с инвалидностью, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Финансирование выделено в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан". Вопрос о распределении субвенций рассмотрели на заседании правительства 26 ноября.

Дополнительные меры помощи действуют и на региональном уровне. В Петербурге в 2025 году многодетным семьям компенсировали более 813 млн рублей расходов на жилье и коммунальные услуги. Поддержку получили 47 тысяч семей. С начала 2026 года выплаты начислили почти 43 тысячам семей.

Кроме того, россияне могут оформить субсидию на оплату ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную в регионе долю совокупного дохода семьи. В Петербурге такой порог составляет 14 %, тогда как федеральный максимум равен 22 %.

Ранее в Госдуме объяснили, как вернуть деньги за оплату услуг ЖКХ, которой не должно было быть.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)