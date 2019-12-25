Барометры в городе покажут 780 миллиметров ртутного столба.

Мощный циклон "Мануэль", расположившийся над Прибалтикой, повлиял на погоду в Петербурге 28 ноября. Атмосферное давление в городе достигнет 780 миллиметров ртутного столба. Это на 19–21 единицу выше климатической нормы. По прогнозу ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, повышенные показатели сохранятся в течение суток, а в воскресенье ситуация начнет стабилизироваться.

Суббота в Петербурге будет морозной. Воздух в городе остынет до -1…-3 градусов, в Ленинградской области температура составит от 0 до -5 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Местами в Ленинградской области возможен небольшой снег, однако в Петербурге осадки маловероятны. В воскресенье снег может пройти в отдельных районах, а днем температура воздуха поднимется до +2 градусов, сообщил Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В минувшие выходные теплый циклон поднял температуру в Петербурге на 3–4 градуса выше нормы.

Фото: Piter.TV