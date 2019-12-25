До +7 градусов ожидается в Петербурге 8 ноября благодаря циклону

Теплый циклон поднял температуру в Петербурге на 3–4 градуса выше нормы.

Теплый циклон, центр которого находится на значительном удалении от Петербурга, повлиял на погоду в Северной столице. 8 ноября воздух прогрелся на 3–4 градуса выше климатической нормы, при этом существенных осадков не ожидается.

По данным Гидрометцентра, температура в городе может подняться до +7 градусов. Ветер будет умеренным, а погода останется относительно сухой.

Специалист погодного центра "ФОБОС" Михаил Леус связал потепление с воздействием дальнего циклона. Средняя климатическая норма для 8 ноября составляет +1,9 градуса.

За всю историю метеонаблюдений самым холодным этот день был в 1915 году: тогда температура опустилась до -13 градусов. Рекорд тепла зафиксировали в 1967 году, когда воздух прогрелся до +10,4 градуса.

Фото: Piter.tv (архив)