Российский футбол рискует потерять привлекательность из-за нового лимита.

Ужесточение лимита на легионеров может снизить привлекательность и результативность российского футбола. Такое мнение высказал председатель Законодательного собрания Петербурга и Федерации футбола города Александр Бельский.

В преддверии матча "Зенита" и ЦСКА, который состоится 28 ноября в Москве, Бельский выразил сомнение в пользе более строгих ограничений. Он отметил, что молодые футболисты петербургского клуба Амир Мусаев и Даниил Кондаков прогрессируют благодаря взаимодействию с такими игроками, как Вендел и Луис Энрике.

По мнению Бельского, уход легионеров, которые помогают ведущим российским клубам добиваться результатов, может ослабить отечественный футбол и сделать его менее интересным для зрителей.

В ближайшее время правила планируют ужесточить. Согласно предлагаемым изменениям, на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров, а в заявку на матч разрешат включать максимум 10 иностранных футболистов.

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